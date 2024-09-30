محمد هاني يغيب عن الأهلي المصري 3 شهور للإصابة في الرباط الصليبي

المصدر: د ب ا

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أكد الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، إن الأشعة النهائية التي أجراها محمد هاني الظهير الأيمن أثبتت وجود جزع في الرباط الصليبي الخلفي للركبة، يتطلب بين شهرين إلى 3 شهور للعودة مع التأهيل.

وقال أحمد جاب الله في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه اليوم الاثنين إن اللاعب يحتاج إلى برنامج تأهيلي سوف يبدأ في تنفيذه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان محمد هاني قد تعرض للإصابة في الشوط الأول من مواجهة الزمالك والأهلي التي جرت باستاد المملكة أرينا على لقب السوبر الأفريقي.

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