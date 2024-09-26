الفحيص الأردني بطلاً لسيدات السلة العربية للمرة الأولى

المصدر: عمان - البيان

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توج الفحيص الأردني بطلاً لأندية السلة العربية للسيدات، للمرة الأولى، بعد فوزه العريض على العلا السعودي 84 ـ 60 في ختام النسخة الخامسة والعشرين التي أقيمت في الأردن.

وقد أصاب الفحيص الأردني عصفورين بحجر واحد: الانضمام لقافلة الأبطال ورد اعتباره أمام منافسه السعودي الذي ألحق به الخسارة الوحيدة في الدور التمهيدي.

والتأكيد أن الفريق البطل تفوق على نفسه ولم يترك لمنافسه الفرصة لإفساد فرحته بأول لقب عربي بعدما فرض إيقاعه وحسم الأشواط الثلاثة الأولى لصالحه 27 ـ 14 و31 ـ 15 و15 ـ 13، فيما كانت نتيجة الشوط الأخير لصالح العلا 14 ـ 11.

وكان من اللافت حصول لاعبة العلا إيماني ستانفورد على أعلى سكور 32 نقطة لم يشفع لفريقها الفوز. وفي مباراة المركزين الثالث والرابع استحق كوسيدار الجزائري الفوز بالميدالية البرونزية بعد تغلبه على الفتاة الكويتي 86 ـ 75.

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