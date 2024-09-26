الأهلي والزمالك ثأر تاريخي في السوبر الأفريقي

المصدر: دبي ــ إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

يلتقي الأهلي والزمالك المصريان على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض مساء الجمعة، في مباراة كأس السوبر الأفريقي، والتي ستكون فرصة تاريخية أمام الفريقين للثأر من خسارة سابقة لكل منهما أمام الآخر على الصعيد القاري، إلى جانب الفوز بجائزة مالية تبلغ قيمتها 500 ألف دولار تمنح للبطل، مقابل 250 ألف دولار يحصل عليها الفريق الوصيف.

ويلعب الأهلي مباراة السوبر الأفريقي، بصفته بطلاً للنسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا، ويقابل الزمالك الذي حظي بفرصة خوض لقاء الجمعة، بعد فوزه بكأس الكونفدرالية، ويملك الفريقان تاريخاً كبيراً في كأس السوبر، فالأهلي الأكثر تتويجاً باللقب برصيد 8 مرات، ويليه الزمالك برصيد 4 مرات.

ولم يسبق للفريقين طوال تاريخهما الأفريقي الطويل، اللقاء على كأس السوبر سوى مرة وحيدة عام 1994 في جنوب أفريقيا، وحسمه الزمالك بهدف نظيف للنجم أيمن منصور، لتكون مواجهة الجمعة، فرصة أمام الأهلي للثأر من تلك الخسارة بعد 30 عاماً من حدوثها. وكانت مواجهة السوبر الأفريقية الأولى بين الفريقين، هي الثانية في تاريخ البطولة بعد أن استحدثها الاتحاد الأفريقي «كاف».

وأقيمت حينها في جنوب أفريقيا دعماً لتحولها للنظام الديمقراطي، وشارك فيها الزمالك بوصفه حامل لقب الأندية الأفريقية أبطال الدوري، والأهلي بوصفه حامل لقب الأندية أبطال الكؤوس.

أما الزمالك، فيحمل ذكرى الثأر من سنوات قريبة، عندما خسر نهائي دوري أبطال أفريقيا 1-2، على ملعب استاد القاهرة الدولي في نوفمبر 2020، ليتوج الأهلي بطلاً لدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، وسجل للأهلي عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة في الدقيقتين 5 و86، وللزمالك شيكابالا في الدقيقة 31، وهي المباراة التي أطلقت فيها العبارة الشهيرة «القاضية ممكن» بعد هدف قفشة في الوقت القاتل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز