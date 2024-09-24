الإعلان عن طاقم تحكيم السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) رسميًا عن طاقم التحكيم الذي سيتولى إدارة مباراة السوبر الأفريقي المقررة بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، الموافق 27 سبتمبر، على ملعب "المملكة أرينا" بالمملكة العربية السعودية.

طاقم التحكيم يتكون من:

معتز الشلماني (ليبيا) حكمًا للساحة.

عطية عيسى (ليبيا) كمساعد أول.

خليل حساني (تونس) كمساعد ثانٍ.

عمر قرطان (الصومال) حكمًا رابعًا.

تُعتبر هذه المباراة واحدة من أبرز المباريات في كرة القدم الأفريقية، حيث يلتقي غريمان تاريخيان يسعيان لإحراز لقب السوبر، الأهلي، بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، والزمالك، بطل الكونفدرالية، يسعيان لتأكيد تفوقهما في الساحة القارية.

توقيت المباراة

ستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت الإمارات، مما يتيح لجماهير الفريقين متابعة اللقاء في توقيت ملائم.

ويُتوقع أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا كبيرًا، نظرًا للشعبية الواسعة التي يتمتع بها كلا الفريقين، في السعودية.

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