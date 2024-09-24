زيزو: الفوز على الأهلي في السوبر الإفريقي «طعم مختلف»

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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عبر أحمد سيد زيزو، نجم فريق الزمالك المصري، عن حماسه لمواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر الإفريقي 2024.

ويستعد الزمالك لملاقاة غريمه التقليدي الأهلي، يوم الجمعة المقبل في السعودية، حيث يسعى لتحقيق اللقب.

وأكد زيزو في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، على قوة المباراة، قائلاً: "ستكون قوية للغاية لأنها تجمع بين أكبر فريقين في إفريقيا. هدفنا هو تقديم كرة قدم ممتعة تليق بالكرة المصرية، والجهاز الفني يعمل بجد لتحقيق هذا اللقب."

وأشار زيزو إلى أهمية التركيز واستغلال الفرص، مع احترام التاريخ العريق للمنافس.

وأكد: "هدفنا هو تحقيق اللقب، خاصة أن لدينا قاعدة جماهيرية كبيرة في الخليج."

وعبّر زيزو عن تفاؤله بالأجواء في ملعب المملكة أرينا، معربًا عن سعادته بحضور الجماهير.

وأضاف: "أرغب في كتابة اسمي في تاريخ الزمالك مجددًا، بعد أن توجت بالسوبر الإفريقي في 2020."

وختم زيزو بالقول: "أحتاج دعم جماهير الزمالك، ونأمل في تحقيق اللقب للمرة الخامسة في تاريخ النادي."

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