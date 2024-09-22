المصري أحمد فتحي يعتزل كرة القدم بعد 23 عاماً

المصدر: القاهرة - رويترز

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أعلن أحمد فتحي لاعب بيراميدز والأهلي ومنتخب مصر السابق، أمس، اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة دامت قرابة 23 عاماً.

بدأ فتحي (الذي يكمل عامه الأربعين في نوفمبر المقبل) مسيرته مع اللعبة في الإسماعيلي الذي تألق في صفوفه ليخوض أول مباراة له مع منتخب مصر بعمر 18 عاماً.

وقال فتحي: قررت الاعتزال وأنا مرتاح للغاية وراضٍ تماماً عن مسيرتي الكروية. ولم ينضم فتحي، الفائز بثلاثة ألقاب في كأس الأمم الأفريقية في 2006 و2008 و2010، إلى أي فريق بعد نهاية عقده مع بيراميدز بنهاية الموسم الماضي.

وفاز فتحي خلال مسيرته بالدوري المصري 11 مرة، إلى جانب ثلاثة ألقاب في كأس مصر ومثلها في كأس السوبر المصرية، وفاز كذلك بدوري أبطال أفريقيا أربع مرات ولقبين في كأس السوبر الأفريقية. ولعب فتحي خلال مسيرته مع الإسماعيلي وشيفيلد يونايتد وهال سيتي الإنجليزيين، وكاظمة الكويتي، إلى جانب أم صلال القطري والأهلي وبيراميدز.

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