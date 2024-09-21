جماهير «الفرسان» تستقبل التعايشة بذكريات الماضي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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حظي السوداني فوزي التعايشة مدرب شباب الأهلي السابق، باستقبال كبير من جماهير شباب الأهلي التي هتفت باسمه خلال حضوره لمباراة «الفرسان» وضيفهم الحسين إربد الأردني، والتي انتهت لمصلحة شباب الأهلي بنتيجة 3-1، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا الثاني.

وأعرب التعايشة عن سعادته بهذا الاستقبال، قائلاً: «ذهبت لمشاهدة مباراة شباب الأهلي ضد الحسين إربد، وكان هناك استقبال وترحيب كبير بشخصي على هامش المباراة، مع إجراء مقابلات تلفزيونية، مما ترك أثراً طيباً في نفسي، شكراً جمهور شباب الأهلي على تلك الحفاوة التي أخجلت تواضعي، وأعادت لي ذكريات لم ولن أنساها».

يذكر أن، التعايشة بدأ مشواره التدريبي في الإمارات في 1979، مع شباب الأهلي وتواصلت حتى 2011، وتولى خلال تلك السنوات، تدريب كل مراحل النادي السنية حتى الوصول إلى تدريب الفريق الأول، وحقق معه العديد من الإنجازات اللافتة، ثم عمل بعدها لفترة قصيرة مع المراحل السنية بنادي الوصل.

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