وزير الشباب والرياضة المصري يبحث استعدادات النسخة التاسعة من ماراثون زايد

المصدر: وام

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بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصرية، مع اللجنة المنظمة الاستعدادات الأولية لماراثون زايد الخيري.

تناول الاجتماع الذي عقد بمقر بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية مناقشة البرنامج الزمنى المحدد، ومناقشة كافة الاستعدادات والأفكار المقترحة، كما تناول الاجتماع أهمية توفير كافة الإمكانيات اللازمة لنجاح لهذا الماراثون والتجهيزات اللوجستية والتنظيمية المتعلقة بالحدث الرياضي الأكبر الذي تنفذه مصر بالتعاون مع دولة الإمارات كل عام.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن ماراثون زايد الخيري يأتي في مقدمة البرامج التي توليها الوزارة عناية خاصة، وهو يعد مثالاً واضحاً للعلاقات العميقة التي تجمع البلدين الشقيقين، لافتاً إلى التنسيق والمتابعة الدورية لكل الأمور الخاصة بتنظيم الماراثون ليخرج في أفضل صورة أمام الجميع.

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