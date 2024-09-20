رشيد جابر مدرباً لعمان بدلاً من شيلهافي

المصدر: مسقط - أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أنهى المنتخب العماني تعاقده مع المدرب التشيكي، ياروسلاف شيلهافي «بالتراضي بين الطرفين»، وفقاً لما أعلن اتحاد اللعبة المحلي، أمس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الاتحاد إنه «يتقدم بالشكر للمدرب على الفترة التي قضاها مدرباً لمنتخبنا الوطني الأول، متمنين له التوفيق في مشواره المقبل».وعين رشيد جابر مدرباً خلفاً لشيلهافي لقيادة المنتخب في المراحل المتبقية من تصفيات كأس العالم 2026.قال في المؤتمر الصحافي لتقديمه «سعيد جداً بالثقة التي أعطيت لي لتدريب المنتخب من قبل مجلس الإدارة».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز