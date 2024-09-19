انطلاق دوري نجوم العراق لكرة القدم غدًا الجمعة

المصدر: وكالات

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ينطلق دوري نجوم العراق لكرة القدم مساء غد الجمعة بمشاركة 20 ناديا، بإقامة مباراتين، الأولى تجمع نادي الزوراء مع نادي دهوك على ملعب نادي دهوك والثانية بين نادي أربيل ونادي ديالي الصاعد الجديد إلى دوري نجوم العراق.

وأعلن الإتحاد العراقي لكرة القدم جدول مباريات الجولة الأولى التي ستجرى على مدار ثلاثة أيام.

ويلتقي يوم السبت المقبل كل من كربلاء مع نوروز ونفط البصرة مع الكرخ والنجف مع النفط والشرطة، حامل اللقب، مع الكرمة، الصاعد الجديد لدوري نجوم العراق.

فيما يلتقي يوم الأحد نادي الميناء مع الحدود والقاسم مع نادي نفط ميسان والطلبة مع زاخو والكهرباء مع القوة الجوية.

ولأول مرة في العراق ستجرى مباراة افتتاح دوري العراق لكرة القدم خارج ملاعب العاصمة بغداد حيث سيكون هذا تقليد سنوي مع انطلاق المواسم المقبلة.

وكان الإتحاد العراقي لكرة القدم أقام الثلاثاء الماضي احتفالية كبرى للإعلان عن انطلاق دوري نجوم العراق للفترة من 20 أيلول/سبتمبر 2024 وحتى 20 حزيران /يونيو 2025.

وقال رئيس الإتحاد العراقي لكرة القدم في كلمة خلال الاحتفالية "نحن مقبلون على دوري جديد بعد تحديات كبيرة ونعمل على أن يكون هذا الموسم الكروي أفضل من الموسم السابق والارتقاء بمستوى جاهزية الملاعب العراقية لتكون بمستوى الملاعب العالمية".

ومن المنتظر أن يشهد حفل افتتاح دوري نجوم العراق احتفالية كبيرة يحييها عدد من كبار نجوم الغناء العراقي على ملعب نادي دهوك.

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