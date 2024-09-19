الوداد يبحث عن الفوز أمام اتحاد التواركة في الدوري المغربي

المصدر: وكالات

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تستأنف منافسات الدوري المغربي لكرة القدم، بداية من غد الجمعة، بإقامة خمس من أصل ثماني مباريات من الجولة الثالثة.

وتم تأجيل ثلاث مباريات لالتزام أندية الجيش الملكي والرجاء البيضاوي ونهضة بركان بخوض تصفيات الدور التمهيدي من منافستي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية).

وتضطر خمسة أندية هذا الموسم لاستقبال منافسيها خارج ملاعبها ويتعلق الأمر بأندية العاصمة الجيش الملكي والفتح الرياضي واتحاد التواركة وحسنية أغادير لإغلاق ملاعب المدينتين بغية تجديدها وإعادة صيانتها تحضيرا لكأس أمم أفريقيا التي تقام العام المقبل ومونديال 2030.

فيما يضطر النادي المكناسي العائد إلى الدوري الممتاز للبحث كل أسبوع عن ملعب لاستقبال ضيوفه بسبب افتقاد ملعب المدينة للمواصفات الفنية المعتمدة من قبل الاتحاد المغربي.

وتضطر أندية الرجاء البيضاوي والمغرب الفاسي واتحاد طنجة وحسنية أغادير وشباب المحمدية وأولمبيك أسفي للاعتماد على لاعبي فئاتها السنية لكونها ممنوعة من تسجيل لاعبيها الجدد إلى حين تسوية قضاياها العالقة مع لاعبيها السابقين.

وتفتتح مباريات الجولة الثالثة غدا الجمعة، حينما يحل فريق الوداد، المتوج بثلاثة ألقاب للدوري المحلي في المواسم الأربعة الأخيرة، ضيفا على فريق اتحاد التواركة.

ويسعى الوداد لطمأنة أنصاره بعد بداية متعثرة خسر فيها في الجولة الأولى وفاز بصعوبة في الثانية، حيث يعتمد على مجموعة من النجوم الذين تعاقدت معهم الإدارة الجديدة للنادي، فيما يسعى اتحاد التواركة إلى تحقيق فوزه الثاني هذا الموسم.

وفي اليوم نفسه تقام مباراة تجمع فريقي المغرب التطواني والمغرب الفاسي حيث يتطلع الأول لتحقيق فوزه الأول هذا الموسم بعدما حصد نقطة وحيدة من لقاءيه السابقين، في وقت يبحث فيه ضيفه عن تجاوز عثرته السابقة بميدانه أمام التواركة إثر فوزه الثمين على الوداد في الجولة الأولى.

ويستقبل حسنية أغادير فريق نهضة الزمامرة، بعد غد السبت أملا في تأمين نقاط ثمينة تفاديا لتكرار سيناريو المواسم الماضية التي ظل يعاني فيه شبح الهبوط حتى الجولات الأخيرة، في الوقت نفسه يبحث ضيفه عن فوزه الأول هذا الموسم.

وتختتم منافسات هذه الجولة يوم الأحد المقبل، حينما يستقبل النادي المكناسي، الوافد الجديد على الدرجة الأولى، فريق شباب السوالم خارج ملعبه في مباراة يرفعان معا فيها شعار البحث عن الانتصار الأول بعدما اكتفيا بتعادل وهزيمة في الجولتين السابقتين.

كما يلتقي في ذات اليوم أيضا فريق شباب المحمدية مع أولمبيك أسفي.

وتلقى شباب المحمدية هزيمتين قاسيتين أمام الجيش والفتح ممثلي العاصمة الرباط بمجموع تسعة أهداف كاملة في أول جولتين، فيما لم يلعب فريق أولمبيك أسفي سوى مباراة وحيدة تعادل فيها سلبيا مع المغرب التطواني.

القاسم المشترك بين طرفي هذه المباراة يتجلى في حرمانهما من الاعتماد على المنضمين الجدد ما لم يحلوا مشاكلهم مع لاعبيهم السابقين.

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