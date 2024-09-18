نظام الدوري المصري الجديد.. دور واحد ومجموعتين تضع الفرق أمام تحديات جديدة

المصدر: البيان

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أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة رسميًا عن موعد قرعة الدوري المصري للموسم الجديد 2024/2025، حيث سُتجرى القرعة في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.



وكان الأهلي حقق لقب الدوري المصري الممتاز للموسم الماضي 2023/2024، متفوقًا على بيراميدز الذي احتل المركز الثاني.



وفي سياق التحضيرات للموسم الجديد، عقدت رابطة الأندية اجتماعًا مع ممثلي الأندية، اليوم الأربعاء، لتحديد الشكل الجديد للمسابقة المحلية.



وبخصوص نظام الهبوط، تم الاتفاق على إقامة الدوري في الموسم الجديد بنظام دور واحد، يلي ذلك إقامة الدور الثاني على شكل مجموعتين، حيث تضم كل مجموعة 9 فرق، مما سيؤدي إلى تقليص عدد الجولات من 34 جولة إلى 26 جولة.



وتقرر هبوط فريقين فقط إلى دوري المحترفين خلال هذا الموسم الاستثنائي، مما يزيد من حدة المنافسة ويعكس التحديات التي ستواجهها الفرق في سعيها للبقاء في الدوري الممتاز.



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