تغييرات جذرية في الدوري المصري.. المنافسة تشتد بين الأندية في نظام استثنائي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن قرارها بإقامة دوري الموسم الجديد بنظام استثنائي، حيث سيتضمن الدوري خوض دور واحد فقط، ويستكمل بنظام دوري المجموعتين.



وفي هذا النظام، ستتنافس الفرق التي تحتل المراكز العشرة الأولى على اللقب، بينما ستواجه الأندية الثمانية الأخرى خطر الهبوط.



وتم اتخاذ هذا القرار خلال الاجتماع الذي عقد مع ممثلي الأندية المشاركة في الدوري المصري.



وبعد مناقشات مطولة، اتفقت الأندية على أهمية تحقيق توازن بين المنافسة على اللقب وتفادي الهبوط.



ويبدأ الدوري بدور واحد، وبعده سيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، ستضم المجموعة الأولى الفرق العشر الأوائل، حيث ستتنافس على لقب البطولة، بينما ستضم المجموعة الثانية الأندية الثمانية التي ستتنافس على الهروب من شبح الهبوط.



وتسعى رابطة الأندية المحترفة لإنهاء الدوري في وقت مبكر هذا الموسم، وتطوير المنافسة وتعزيز المستوى الفني للدوري المصري.



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