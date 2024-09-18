الإسماعيلي يستقر على خليفة مدربه الراحل إيهاب جلال

المصدر: البيان

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استقر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي على خليفة مدربه الراحل إيهاب جلال، الذي توفي قبل أيام قليلة.



وقرر الإسماعيلي تعيين حلمي طولان مديرًا فنيًا للفريق الأول، خلفًا لإيهاب جلال.



وتواصل مسؤولو الإسماعيلي مع حلمي طولان، وأبدى الأخير ترحيبه بتولي المهمة، وهو ما ساهم في حسم القرار بشكل سريع.



ويهدف الإسماعيلي من خلال هذا التعيين إلى استعادة الروح الفنية للفريق في ظل الظروف الحالية.



ومن المقرر أن يتم عقد جلسة بين مجلس إدارة الإسماعيلي وحلمي طولان لوضع خطة عمل واضحة للفترة المقبلة، خاصة مع قرار إيقاف القيد الذي يؤثر على استراتيجيات النادي.



وكان مسؤولو الإسماعيلي وضعوا قائمة تضم أسماء بعض المدربين المرشحين لتولي تدريب الفريق المصري، جاء من بينها اسم حسام البدري مدرب الأهلي السابق وتامر مصطفى مدرب فيوتشر السابق، قبل أن يتم الاستقرار على اسم حلمي طولان، كأفضل خيار لتولي القيادة الفنية للفريق.



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