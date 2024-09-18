تعرف على راتب بيولي مع النصر السعودي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي النصر السعودي رسميًا عن تعيين المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني السابق لميلان، لقيادة الفريق خلال الموسم الحالي من دوري روشن السعودي للمحترفين.



ووفقًا لمنصة DAZN المختصة في بث المحتوى الرياضي، سيحصل بيولي على راتب سنوي قدره 10 مليون يورو، بالإضافة إلى حوافز ومكافآت مرتبطة بالأداء.



تأتي هذه الخطوة بعد إقالة البرتغالي لويس كاسترو، الذي عانى الفريق تحت قيادته من سلسلة نتائج سلبية، مما دفع إدارة النادي إلى اتخاذ قرار سريع لتغيير المدرب.



ومن المقرر أن يقود بيولي الفريق في مباراته المقبلة ضد الاتفاق، التي ستقام مساء الجمعة.



ويطمح النصر تحت إشراف بيولي إلى تحسين الأداء واستعادة الثقة، خاصة بعد التعادل الأخير مع الشرطة العراقي بهدف لكل فريق في الجولة الأولى من كأس النخبة الآسيوية.



ويُعكس اختيار بيولي طموحات النصر في تحقيق النجاح والتألق في البطولات المحلية والقارية، حيث يُعتبر المدرب الإيطالي من الأسماء البارزة في عالم كرة القدم، وقد حقق عدة إنجازات مع ميلان في السابق.



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