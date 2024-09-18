النصر السعودي يتعاقد مع ستيفانو بيولي خلفًا لكاسترو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي النصر السعودي رسميًا عن تعيين المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني السابق لميلان، لقيادة الفريق خلال الموسم الحالي من دوري روشن السعودي للمحترفين.



هذا التعيين يأتي بعد إقالة البرتغالي لويس كاسترو، الذي عانى الفريق تحت قيادته من سلسلة نتائج سلبية، مما دفع إدارة النادي إلى اتخاذ خطوة سريعة للتغيير.



ومن المقرر أن يقود بيولي الفريق في مباراته المقبلة ضد الاتفاق، والتي ستقام مساء الجمعة المقبل.



ويطمح النصر تحت إشراف مدربه الجديد إلى تحسين الأداء واستعادة الثقة، خاصة بعد التعادل الذي حققه الفريق في آخر مبارياته أمام الشرطة العراقي بهدف لكل فريق في الجولة الأولى من كأس النخبة الآسيوية.



ويأتي اختيار بيولي ليعكس طموحات النصر في تحقيق النجاح والتألق في البطولات المحلية والقارية، حيث يُعتبر المدرب الإيطالي أحد الأسماء البارزة في عالم كرة القدم بعد تحقيقه عدة إنجازات مع ميلان.



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