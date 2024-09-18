الدوري المصري في ثوبه الجديد.. تحول نوعي في تنظيم المسابقة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن خطوة مهمة في تطوير بطولة الدوري المصري، وذلك من خلال التعاقد مع شركة ألمانية متخصصة في تنظيم بطولات كبرى مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني.



هذه الخطوة تأتي لتطبيق معايير احترافية، في محاولة لرفع مستوى المنافسة في الدوري المصري.



وفي اجتماع حضره ممثلو الأندية المصرية، بما فيهم رؤساء الأهلي والزمالك، تم مناقشة الشكل التنظيمي الجديد للدوري، والذي من المتوقع أن يشهد تطوراً نوعياً بفضل الاستعانة بالشركة الألمانية.



ومن المنتظر أن تبدأ الشركة في تنفيذ مهامها مع انطلاق الموسم الجديد 2025/2024 في شهر أكتوبر المقبل.



ويعد هذا التعاون مع الشركة الألمانية خطوة نحو تحسين هيكل الدوري المصري وجعل البطولة أكثر تنظيماً واحترافية، مع تركيز على تسريع وتيرة المباريات لتتزامن مع الدوريات الكبرى.

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