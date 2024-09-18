بين الأهلي والزمالك.. العد التنازلي للسوبر الإفريقي يبدأ من لندن

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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بدأت الاستعدادات لكأس السوبر الأفريقي، حيث شهدت لندن تجمعًا مهمًا ضم أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق وسفير الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إلى جانب باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد، وفيرون موسينجو السكرتير العام.



هذه الجلسة تأتي في إطار التحضيرات للمباراة المرتقبة بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة 27 سبتمبر على ملعب "المملكة أرينا" في السعودية.



وتعد هذه المباراة حدثًا تاريخيًا يجمع بطل دوري أبطال أفريقيا، النادي الأهلي، وبطل كأس الكونفدرالية، الزمالك.



وخلال هذه الجلسة، جرت مناقشات مستفيضة حول الترتيبات النهائية للمباراة، التي يترقبها عشاق كرة القدم العربية.



واختير أحمد حسن كسفير رسمي للكاف نظرًا لتاريخه الحافل، حيث حقق أربعة ألقاب في كأس الأمم الإفريقية مع منتخب مصر، مما يجعله أحد أبرز الأساطير الكروية في القارة، كما انضم حسن إلى برنامج سفراء الكاف، والذي يهدف للترويج للبطولات القارية والمبادرات الخيرية.



إلى جانب حسن، يشمل البرنامج سفراء أفارقة آخرين مثل السنغالي الحاج ضيوف، والنيجيري جاي جاي أوكوشا، والغاني أسامواه جيان، والتوغولي إيمانويل أديبايور، لتسليط الضوء على جهود الاتحاد الإفريقي في تعزيز مكانة كرة القدم في القارة السمراء.



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