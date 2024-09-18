200 لاعبة من 20 جنسية في النسخة الثالثة للدوري السعودي للسيدات

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يستعد الدوري السعودي الممتاز للسيدات لكرة القدم، إلى الوصول لآفاق جديدة مع عودة الحياة إلى المسابقة انطلاقاً من 27 سبتمبر الجاري، وتشهد النسخة الثالثة من الدوري، إقامة 90 مباراة على مدار 18 أسبوعاً، بمشاركة أكثر من 200 لاعبة من 20 جنسية.

وقبل انطلاقة الموسم الجديد، يشهد الدوري السعودي الاحترافي للسيدات، انضمام أكثر من 15 لاعبة دولية جديدة إلى الأندية العشرة، ويعد تدفق المواهب الدولية إلى المسابقة، شهادة على نمو كرة القدم النسائية في السعودية، بعد مشاركة النصر في المرحلة التمهيدية من دوري أبطال آسيا للسيدات في أغسطس الماضي.

وتدعو حملة انطلاق الموسم الجديد بعنوان «شاهدنا نلعب»، مشجعي كرة القدم للاحتفال بكرة القدم النسائية في المملكة العربية السعودية، مع ظهور جيل جديد من المشجعين، بما في ذلك 77 ألف لاعبة في دوري المدارس الوطنية، كما يوفر الدوري الممتاز للسيدات للمشجعين لحظات لا تنسى طوال الموسم الجديد.

وقال ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي: فخورون بنمو كرة القدم النسائية، ومتحمسون لرؤية عودة الدوري الممتاز للسيدات، والواضح أن استثمار الاتحاد في كرة القدم النسائية يؤتي ثماراً جيدة، ولذا سنستمر في زيادة استثماراتنا على جميع المستويات، ومع دخولنا الموسم الثالث من الدوري، لدينا المزيد من اللاعبات المسجلات وأندية كرة القدم والمسابقات المحلية والفرق الوطنية والمدربين المرخصين والحكام والفتيات المشاركات في مراكز التدريب الإقليمية ودوري المدارس أكثر من أي وقت مضى.

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