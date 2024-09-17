طاقم تحكيم عربي يقود السوبر الأفريقي في الرياض

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير صحفية مغربية عن الطاقم التحكيمي الذي سيدير مباراة السوبر الإفريقي المنتظرة بين فريقي الأهلي والزمالك، والتي ستُقام يوم 27 سبتمبر الجاري في ملعب "المملكة أرينا" بالعاصمة السعودية الرياض.

يأتي هذا اللقاء في إطار مواجهة قوية تجمع بين بطل دوري أبطال إفريقيا، النادي الأهلي، وبطل كأس الكونفدرالية، الزمالك، في منافسة على اللقب الإفريقي الكبير.

وأفادت صحيفة "البطولة" المغربية بأن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قد اعتمد طاقم تحكيم دولي يقوده الليبي معتز إبراهيم كحكم ساحة.

وسيعاونه كل من الليبي عطية أمسعد كحكم مساعد أول، والتونسي خليل الحساني كحكم مساعد ثانٍ، بالإضافة إلى الصومالي عبد القادر أرتان الذي سيتولى مهام الحكم الرابع.

وفيما يتعلق بتقنية الـ VAR، سيكون الجنوب أفريقي توم أبونجيل مسؤولاً عنها، بينما يسانده المغربي زكريا برينسي.

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