من منافس إلى قائد.. خصم رونالدو السابق مرشح لتدريب النصر السعودي

المصدر: البيان

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تقترب إدارة نادي النصر السعودي من اتخاذ قرار بإقالة مدرب الفريق، البرتغالي لويس كاسترو، وذلك بعد النتائج المخيبة للآمال في الموسم الحالي.

رغم التعاقدات الكبيرة التي أبرمتها الإدارة لجلب نجوم عالميين مثل كريستيانو رونالدو وساديو ماني، لم يتمكن الفريق من تحقيق البداية المتوقعة سواء في الدوري المحلي أو في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتشير التقارير إلى أن الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب ميلان السابق، هو المرشح الأقرب لتولي القيادة الفنية للنصر.

بيولي قاد ميلان إلى ألقاب مهمة خلال فترة تواجده في النادي بين 2019 و2024، وكان شاهداً على نهاية حقبة كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس، مما يضفي طابعاً خاصاً على هذا الترشيح.

إقالة كاسترو تبدو وشيكة، خاصة بعد التعادل المخيب أمام الشرطة العراقي في أولى جولات دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث تسعى الإدارة إلى تصحيح المسار والعودة لتحقيق الانتصارات محلياً وقارياً.

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