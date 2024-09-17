35 كيلو من الفضة.. تفاصيل طلب الدية الشرعية في قضية أحمد فتوح لاعب الزمالك

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف أشرف عبدالعزيز محامي أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، تفاصيل هامة حول الإفراج عن اللاعب بكفالة، بعد تورطه في قضية "القتل الخطأ" نتيجة حادث سير في مدينة العلمين الجديدة، بمصر.

وأوضح المحامي خلال تصريحات تليفزيونية، أن الخطوة الأولى التي سيقوم بها فتوح هي زيارة أسرة المتوفي لتقديم واجب العزاء، آملاً في أن يقبلوا عزاءه في ظل الحالة النفسية السيئة التي يمر بها اللاعب.

وطلب المحامي تقدير الدية الشرعية وفق القانون الإسلامي، وقدم طلباً للمفتي لتحديد قيمة الدية، والتي تبلغ 35.7 كيلوجرام من الفضة، أي ما يقرب من مليون و750 ألف جنيه مصري. ومع ذلك، أشار إلى أن أسرة المتوفي لم تقبل هذا العرض حتى الآن.

ونفى عبدالعزيز أي تهمة تتعلق بحيازة المخدرات ضد فتوح، مؤكدًا أن محضر الشرطة لم يتطرق لأي شيء بخصوص وجود مواد مخدرة في سيارة اللاعب وقت وقوع الحادث، مما يعزز موقفه القانوني.

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