مواجهة صعبة أمام باختاكور.. الوصل يستعد لتمثيل الإمارات بأفضل صورة

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل حامل لقب دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم جاهزية فريقه للمرحلة المقبلة التي ستشهد منافسته في الدوري المحلي ودوري أبطال آسيا للنخبة.

ويحل الوصل ضيفا على باختاكور الأوزبكي في العاصمة طشقند في وقت لاحق اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى لمجموعة غرب القارة.

وقال المدرب الصربي في مؤتمر صحفي "المباراة صعبة ونلعب أمام فريق منظم ويعرف ماذا يفعل، وأعتقد أن لمدربهم تأثير كبير عليهم، ويقوم بعمل رائع.

"يجب علينا تقديم أقصى ما لدينا لتحقيق نتيجة إيجابية. نحترم باختاكور وهو فريق صاحب خبرة وشارك كثيرا في هذه البطولة.

"نثق في أنفسنا ونسعى لتمثيل الإمارات والوصل بأفضل طريقة ممكنة. هناك إصابات قليلة في الفريق، ولكن علينا التركيز على ما ينتظرنا من ضغط خلال الأسبوعين المقبلين في الدوري وبطولة النخبة".

وأضاف ميلوييفيتش "تميزنا الموسم الماضي بسبب قوة البدلاء وغاب الكثير من اللاعبين خلال ذلك الموسم لكن الفريق لم يتأثر لوجود عناصر جيدة.

"أي فريق في العالم يتأثر بغياب اللاعبين الأساسيين، ولكن المهم التصرف الصحيح والانضباطية والقتال في الملعب. أثق بفريقي ولدي عناصر قادرة على صنع الفارق".

وحصد الوصل أربع نقاط من مباراتين في الدوري الإماراتي ليحتل المركز السادس متأخرا بفارق نقطتين عن النصر والشارقة وشباب الأهلي والوحدة المتصدرين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز