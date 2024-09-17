التكنولوجيا في خدمة الرياضة.. الأهلي المصري يواكب العصر بتطبيقات الذكاء الاصطناعي

المصدر: وكالات

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أكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي المصري أن نجاح الأندية المحترفة في كل دول العالم يعتمد على قدرتها على تطوير بيئة التدريب والمنافسة، وهو أمر جوهري في إدارة الأندية.

وقال الخطيب في مؤتمر صحفي إن النادي الأهلي الذي يعتبر الأكبر في قارة أفريقيا، تحققت إنجازاته في جميع الألعاب في أعقاب توفير هذه البيئة الملائمة.

وأضاف أن التطور العلمي والتكنولوجي وارتفاع الجوانب البدنية والخططية والمستجدات العلمية في مجال الرياضة وما يتعلق بها من مجهود كبير، تدفع نحو تبني تطبيقات قادرة على تحليل الأداء وتقديم تقارير تخدم أهداف المدربين.

وأوضح أن الأهلي منح في وقت سابق اللاعبين راحة تامة لعدة أسابيع لكي يبدأ الاستعداد للموسم الجديد، وهو ما ساهم في تحقيق الإنجازات، وخلال الموسم الأخير تم الاعتذار عن عدم استكمال مباريات بطولة كأس مصر للغرض ذاته.

وشدد على أن هذه البرامج تخدم أهداف الأجهزة الفنية فيما يتعلق بالأداء البدني وأساليب التغذية المناسبة وتقليل فرص التعرض للإصابة، وهو ما كان دافعًا للتعاون مع الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي الطبي والرياضي، وأن النادي يأمل في شراكة ناجحة للطرفين.

ووقعت إدارة الأهلي المصري اتفاقية تعاون في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي الطبي والرياضي، كأول نادٍ في أفريقيا والشرق الأوسط يطبق هذه التجربة.

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