ماني: الفوز هديتنا لرونالدو.. النصر مستعد لتحدي الشرطة العراقي

المصدر: وكالات

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‭ ‬أبدى لويس كاسترو مدرب النصر السعودي ثقته في قدرة لاعبيه على الفوز في غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عندما يحل ضيفا على الشرطة العراقي في مجموعة غرب آسيا دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم غدا الاثنين.

وكان النصر قد أعلن في وقت سابق اليوم الأحد إصابته هدافه وقائده رونالدو بوعكة صحية يغيب على إثرها عن مواجهة الغد.

وقال كاسترو في مؤتمر صحفي عشية المواجهة "الأهم بالنسبة لنا أن ندخل غدا بجاهزية كاملة ثقتي كبيرة في لاعبيني دون رونالدو أو لابورت وأي لاعب تفكيرنا فقط في الفوز بالمباراة. الأهم تحقيق النقاط الثلاث والعودة للرياض لمواصلة المنافسات".

وبدوره قال ساديو ماني، في تصريحات نقلها حساب النادي على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي، "عندما نتحدث عن رونالدو فأنا لست مؤهلا للحديث عنه. هو قائد فريقنا وكنا نتمنى وجوده معنا اليوم لأنه من يحفظنا ويقود المجموعة.

"للأسف ليس هنا لكن أؤكد أن الجميع سيجتهد غدا من أجل إهداء الفوز له لأننا نعرف أنه يتمنى أن يكون هنا من أجل الشيء ذاته".

وكشف المدرب البرتغالي أنه قرر إلغاء التدريب الذي كان مقررا اليوم في الملعب بسبب ضيق الوقت.

وقال "ألغينا التدريب بالملعب اليوم لأننا لعبنا قبل 48 ساعة ومع تأخر إقلاع رحلتنا لمدة ساعتين (...) مع مدة الانتظار الطويلة في المطار والتأخير قررنا إراحة اللاعبين لكي يكونوا غدا في أفضل جاهزية ممكنة".

وتعليقا على ضغط المباريات، قال ماني "نحن لاعبون محترفون ومعتادون على إيقاع مثل هذه المباريات المتقاربة. سنكون جاهزين ونعلم المسؤولية التي على عاتقنا ونتمنى العودة بالنقاط الكاملة".

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