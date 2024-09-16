"الملكي" بنزيما يسجل "هاتريك" ويقود الاتحاد لاستعراض كروي أمام الوحدة (فيديو)

المصدر: وكالات

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قاد النجم الفرنسي كريم بنزيمة فريقه الاتحاد إلى فوز ساحق على ضيفه الوحدة 7 /1، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري روشن السعودي لكرة القدم.

وسجل بنزيمة ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق الثانية و46 و89.

وتناوب على تسجيل أهداف الاتحاد كل من حسام عوار في الدقيقة 13 وفابينيو في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، وفواز الصقور في الدقيقة 55 وصالح الشهري في الدقيقة 87.

وسجل يوسف أمين هدف الوحدة الوحيد في الدقيقة 31.

ورفع الاتحاد رصيده إلى تسع نقاط ليتصدر ترتيب المسابقة بفارق الأهداف عن الهلال والاتفاق اللذين يحتلان المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد الوحدة عند أربع نقاط في المركز الحادي عشر.

الاتحاد يسجل النتيجة الأكبر بالدوري حتى الآن 🔝



شاهد سباعية الاتحاد في شباك الوحدة 📺⤵️#دوري_روشن_السعودي#الاتحاد_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/28AmEpB79y — SSC (@ssc_sports) September 15, 2024

ونجح الاتحاد في التقدم في الدقيقة الثانية عن طريق كريم بنزيمة، حيث تسلم كرة من الجهة اليسرى، ليسددها قوية وتسكن شباك إجناسيو دي أروابارينا حارس مرمى الوحدة.

وبعد عشر دقائق نجح الاتحاد في تسجيل الهدف الثاني عن طريق حسام عوار، حيث انطلق موسى ديابي من الجهة اليمنى، ليمرر كرة عرضية أرضية قابلها عوار بتسديدة في الشباك.

ونجح الوحدة في تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 31، حيث تابع يوسف أمين تسديدة تصدى لها رايكوفيتش حارس الاتحاد، ليسددها بقوة في الشباك مسجلا الهدف الأول.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل الاتحاد هدفه الثالث عن طريق فابينيو، حيث تلقى عرضية من زميله موسى ديابي ليضعها بضربة رأس في الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني، لم ينتظر الاتحاد طويلا ونجح في تسجيل الهدف الرابع عن طريق بنزيمة مجددا في الدقيقة 46، حيث تلقى تمريرة من ستيفن بيرجوين على حدود منطقة الجزاء، ليدخل بالكرة داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 55 انطلق موسى ديابي من الجهة اليسرى، ليمرر كرة عرضية أرضية وجدت فواز الصقور الذي وضعها في الشباك مسجلا الهدف الخامس.

واندفع الوحدة محاولا تسجيل هدف ثان يعيده إلى أجواء المباراة، لكن الاتحاد ضغط مجددا رغم تفوقه الكبير في المباراة، وهدد مرمى الوحدة مجددا وسط استسلام تام من جانب دفاع الفريق الضيف.

وفي الدقيقة 87 سجل الاتحاد هدفه السادس عن طريق صالح الشهري، حيث تلقى كرة عرضية من ركنية نفذها موسى ديابي ليضعها بضربة رأس في الشباك.

وواصل بنزيمة تألقه ونجح في تسجيل الهدف السابع عندما تلقى عرضية أرضية أخرى من مهند الشنقيطي، ليضع الكرة في الشباك.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بفوز الاتحاد على الوحدة 7 /1.

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