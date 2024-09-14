اتحاد الرياضيين العرب: الإمارات المكان الأمثل لاستضافة المقر الرئيس

المصدر: دبي - البيان

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يعد اتحاد الرياضيين العرب إحدى مؤسسات اتحاد المبدعين العرب العضو الاستشاري بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، هدفه الأسمى هو النهوض بمستوى الرياضة العربية بشتى أنواعها، وكذلك تنمية وتطوير مهارات الرياضيين العرب في مختلف الألعاب، إلى جانب خلق جيل متميز من الرياضيين على درجة عالية من الوعي والإدراك، يصبح قادراً على توحيد صف الرياضية العربية، ومن ثم الوصول إلى العالمية ومنصات التتويج.

دولة الإمارات العربية المتحدة أرض خصبة لكل الأفكار الناجحة، في كافة المجالات والمكان الأمثل للإبداع والرقي وخدمة الإنسانية، أفكار كثيرة ورؤى مبدعة قررت أن تكون «بلاد زايد» هي المكان الأفضل من أجل ترجمة الطموحات لواقع يخدم الرياضة العربية.

من جهته، أوضح الدكتور أحمد نور رئيس اتحاد المبدعين العرب، أن اتحاد الرياضيين العرب هو إحدى مؤسسات اتحاد المبدعين العرب العضو الاستشاري بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، وتم تسجيل ملكيته الفكرية عام 2009 تنفيذاً لقرار مجلس إدارة اتحاد المبدعين العرب بهدف إنشاء اتحاد عربي متخصص بشؤون الرياضيين العرب في كافة المجالات، والاهتمام بمجال الاستثمار الرياضي الذي يعد من أهم وأنجح أشكال الاستثمار حول العالم.

وأضاف رئيس اتحاد المبدعين العرب: منذ اللحظات الأولى للإعلان عن الكيان الجديد، كان الهدف هو العمل على حل قضايا الرياضيين العرب، وتنمية وتطوير مهاراتهم في مختلف الألعاب، بعيداً عن الملاعب والمنافسات، وتماشياً مع الحالة الاقتصادية والاستثمارات، كان القرار بالتعريف بأهمية الاستثمار الرياضي وإتاحة الفرص لهذا المجال، من خلال العلاقات وتبادل الخبرات والمهارات للوصول إلى العالمية، كذلك تسليط الضوء على الكفاءات الرياضية العربية والاستفادة من خبراتها.

وطالب الدكتور أحمد نور، بضرورة إنشاء أكاديمية رياضية دولية لكافة الألعاب الرياضية لإجازة المدربين والمحكمين الدوليين، مع ضرورة وجود هيئة مختصة للتحكيم الرياضي لحل القضايا الرياضية العربية، موضحاً، أن تنظيم ورش عمل متخصصة قادرة على رفع كفاءة الإداريين والعاملين بالمنظومة الرياضية، كما طالب بضرورة تنظيم الندوات والملتقيات الرياضية لرفع مستوى الحوار الرياضي، كذلك الاهتمام بآليات تنظيم تسويق اللاعبين والمحافظة على حقوقهم، ابتكار أفكار جديدة من شأنها تنمية وتطوير الرؤية العامة.

وحول الخطوة المستقبلية للاتحاد، أكد الدكتور أحمد نور، أن المكان الأنسب والأمثل للمقر الرئيس بالإجماع كان دولة الإمارات العربية، لما تملكه من مكانة رائدة في العالم أجمع، تضمن النجاح والتميز لكافة المؤسسات على المستويات العربية والإقليمية والدولية. وسيتم بعد الموافقة على استضافة المقر في الإمارات إنشاء أفرع للاتحاد في كافة الدول العربية، مع تنسيق العمل مع الاتحادات الدولية للألعاب الرياضية، وكذلك التعاون مع النقابات والاتحادات الرياضية العربية والدولية، وسنسعى لاعتماد عضوية الرياضيين من كافة الألعاب والمسؤولين وفق اللوائح المعتمدة من اتحاد الرياضيين العرب.

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