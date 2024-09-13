الأهلي يستعين بصفقاته الجديدة في بداية مشواره الأفريقي أمام جورماهيا

المصدر: البيان

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يستعد فريق الأهلي المصري لخوض مواجهة قوية ضد جورماهيا الكيني ضمن ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2024/2025، حيث سيحل الفريق ضيفًا يوم الأحد 15 سبتمبر في مباراة مهمة في إطار المنافسة على اللقب الإفريقي.



ستقام المباراة في الساعة الرابعة عصراً بتوقيت الإمارات، الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، وتشهد القائمة التي أعلنها المدرب تواجد عدد من اللاعبين الأساسيين إلى جانب الوافدين الجدد الذين يسعون لإثبات جدارتهم مع الفريق.



وضمت قائمة الأهلي لحراسة المرمى كل من محمد الشناوي، مصطفى شوبير، وحمزة علاء، في حين سيقود الدفاع لاعبين مثل يحيى عطية الله، ياسر إبراهيم، ورامي ربيعة.



أما خط الوسط فيتواجد فيه مجموعة من الأسماء المميزة مثل أكرم توفيق، عمرو السولية، وإمام عاشور، ويقود الهجوم حسين الشحات، بيرسي تاو، ومحمود كهربا.



قائمة الفريق شهدت أيضًا تواجد الصفقات الجديدة للفريق وهما يحيى عطية الله ويوسف أيمن، ما يضفي على المباراة طابعًا خاصًا، حيث ستكون هذه المواجهة هي الفرصة الأولى لهما لإظهار إمكانياتهما.



ويسعى الأهلي من خلال هذه المباراة لتحقيق نتيجة إيجابية تضعه في موقع مريح قبل مباراة الإياب.

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