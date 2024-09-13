كلاسيكو النصر والأهلي السعودي يخطف الأضواء

المصدر: الرياض ــ أ ف ب

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تعود عجلة الدوري السعودي لكرة القدم إلى الدوران عقب النافذة الدولية بكلاسيكو مثير بين النصر وضيفه الأهلي اليوم في افتتاح المرحلة الثالثة، حيث يسعى الهلال حامل اللقب إلى فوز ثالث توالياً أمام جاره الرياض غداً.

وتكتسي المرحلة أهمية كبيرة بالنسبة للممثلين الثلاثة للمملكة في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، كونها بروفة للجولة الأولى عندما يحل النصر ضيفاً على الشرطة العراقي الاثنين، والهلال على الريان القطري الثلاثاء، فيما يلعب الأهلي مع ضيفه برسيبوليس الإيراني الاثنين.

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