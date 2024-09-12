من سيظفر بها؟ صراع بين منتخبي مصر وتونس على موهبة مزدوجة الجنسية

المصدر: البيان

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في إطار سعيه لتعزيز صفوف المنتخب التونسي، قرر المدير الفني لمنتخب تونس، فوزي البنزرتي، السفر إلى إسبانيا في الأيام القليلة المقبلة لإقناع اللاعب هيثم حسن بتمثيل نسور قرطاج.

ويأتي هذا التحرك في ظل رغبة الاتحاد التونسي في حسم ملف اللاعب الذي يحمل الجنسيات المصرية والفرنسية والتونسية.

خلفية عن هيثم حسن

هيثم حسن، البالغ من العمر 22 عامًا، هو لاعب فريق أوفيديو الإسباني.

يحمل الجنسية الفرنسية، كما أن والده مصري ووالدته تونسية، مما يجعله مؤهلاً للعب لمنتخبات مصر أو تونس.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد حاول في السابق إقناع اللاعب بتمثيل منتخب مصر، لكنه رفض الانضمام آنذاك.

تونس تسعى لحسم المنافسة مع مصر

بحسب صحيفة "الصريح" التونسية، يسعى فوزي البنزرتي لفتح خطوط الاتصال مع هيثم حسن بشكل جدي، بعد أن أبدى اللاعب موافقته المبدئية على تمثيل تونس في وقت سابق.

ويخطط البنزرتي للقاء اللاعب ووكيل أعماله في إسبانيا لوضع خطة واضحة تضمن انضمام اللاعب لصفوف المنتخب التونسي في فترة التوقف الدولي المقبلة في أكتوبر.

أهمية ضم هيثم حسن

يرى البنزرتي أن ضم هيثم حسن للمنتخب التونسي ضرورة ملحة، نظرًا لإمكانياته الكبيرة وحاجة الفريق لجناح أيمن بمواصفاته.

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