رينارد مطلوب من جديد لقيادة المنتخب السعودي

المصدر: البيان

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تتصاعد التكهنات حول عودة الفرنسي هيرفي رينارد إلى قيادة المنتخب السعودي، بعدما ترددت أنباء عن اتصالات بينه وبين الاتحاد السعودي لكرة القدم لتولي مهمة تدريب "الأخضر" مجددًا خلفًا للإيطالي روبرتو مانشيني.

رينارد، الذي ترك بصمته مع المنتخب السعودي بتأهله إلى كأس العالم 2022 والفوز التاريخي على الأرجنتين، كان قد غادر منصبه لتولي تدريب منتخب فرنسا للسيدات، إلا أن رحيله المتوقع بعد أولمبياد باريس 2024 فتح الباب أمام عودته إلى المملكة.

في ظل التوترات الأخيرة بسبب الأداء المخيب للمنتخب السعودي تحت قيادة مانشيني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، تطالب بعض الجماهير بعودة رينارد لقيادة المنتخب، خاصة بعد النجاحات التي حققها خلال فترته السابقة.

وذكرت قناة "العربية" أن رينارد تلقى اتصالات من ممثلي الاتحاد السعودي لكرة القدم، بهدف استعادة خدماته، إلا أن العرض الرسمي لم يتم تقديمه بعد.

الجدير بالذكر أن رينارد أيضًا في محادثات مع نادي النصر السعودي لقيادة الفريق خلفًا للبرتغالي لويس كاسترو، مما يجعل مستقبله مرهونًا بما سيختاره في الفترة المقبلة.

إنجازات رينارد مع المنتخب السعودي

رينارد قاد المنتخب السعودي منذ يوليو 2019 وحتى مارس 2023، وخلال هذه الفترة حقق نجاحات كبيرة، من بينها الفوز على الأرجنتين في كأس العالم 2022.

وخاض رينارد 45 مباراة مع "الأخضر"، حقق خلالها 20 انتصارًا و10 تعادلات، وخسر 15 مباراة.

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