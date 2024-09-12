الزمالك ونهضة بركان في الاختبار الأول.. 7 فرق عربية تبدأ مشوارها القاري

المصدر: وكالات

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تبحث 7 فرق عربية عن بداية جيدة في دور الــ32 ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية)، حيث يسعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري للحفاظ على لقبه القاري الذي توج به في العام الماضي للمرة الثانية في تاريخه.

وتقام مباريات ذهاب دور الــ32 على مدار ثلاثة أيام تبدأ غدا الجمعة بأربع مواجهات مثيرة، حيث يلتقي نسواترمان الغاني مع النادي الرياضي القسنطيني الجزائري، وأتوال فيلانت من بوركينا فاسو مع إنييمبا النيجيري، وراسينج أبيدجان الإيفواري مع جياراف دي داكار السنغالي، وستيلنيوش الجنوب أفريقي مع فيتا كلوب الكونغولي.

ويحل الزمالك المصري ضيفا على الشرطة الكيني في مباريات بعد غد السبت كما يلتقي في اليوم ذاته كل من بلاك بويز الموزمبيقي مع أوثو دويو الكونغولي، وبروجريسو دي لوندا الأنجولي مع سيخوخون يونايتد الجنوب أفريقي، ودادجي البنيني مع نهضة بركان المغربي، وباينسفيل الليبيري مع الملعب المالي، والملعب التونسي مع اتحاد الجزائر.

وتختتم مباريات الذهاب يوم الأحد بمواجهات أورابا يونايتد البوتسواني مع ديناموز من زيمبابوي، وأونزي برافوش الأنجولي مع سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي، وروكينزو البوروندي مع الصفاقسي التونسي، وكارا التوجولي مع أسيك ميموزا الإيفواري، والهلال الليبي مع المصري المصري، وأهلي طرابلس الليبي مع سيمبا التنزاني.

وستكون مباراة الهلال الليبي والمصري البورسعيدي هي الديربي العربي الوحيد في مباريات دور الـ 32 حيث يلتقيان بحثا عن طموحات وأحلام التأهل لدور المجموعات.

ولن تكون مهمة الزمالك سهلة أمام الشرطة الكيني رغم الفوارق الكبيرة من حيث التاريخ الذي يصب في مصلحة الفارس الأبيض بجانب الإمكانيات الفنية لكن سيواجه بطل مصر تحديا يتمثل في طموحات المنافس الكبيرة.

ولم يضم البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك أي لاعب من الصفقات الجديدة سوي حسام أشرف المهاجم الشاب العائد من تجربة الإعارة ببلدية المحلة وأحمد محمود العائد من الإعارة بالجونة حيث استبعد الفلسطيني عمر فرج ومحمد حمدي والمغربي محمود بنتايك والسنغالي الشاب سيدي ندياي، واستعان بعدد من اللاعبين أصحاب الخبرات مثل محمد عواد وعمر جابر وأحمد مصطفي زيزو ومحمود شيكابالا وسيف الجزيري.

فيما سيكون نهضة بركان وصيف البطولة الأخيرة في مهمة استكشاف المجهول بمواجهة دادجي البنيني والذي أعلن ضم الصفقات الجديدة لقائمته وهم ميشيل بي فانير وستيفان سينيون فينيجبي والإيفواري ساليف باجاتي والتوجولي جونيور دوجباتسي بجانب البوركينابي جادوجو.

بينما يعول نهضة بركان على اللاعبين الجدد الذين انضموا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم منير المحمدي والمهدي مفتاح وعماد الرياحي وأيمن سديل وهيثم منعوت وعبد الرزاق جازوت والمالي سومايلا سيديبي والبرازيلي ماتيوس سانتوس.

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