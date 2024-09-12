باتريس موتسيبي يقدم التعازي في وفاة إيهاب جلال

المصدر: وكالات

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نعى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) المدرب المصري إيهاب جلال، المدير الفني الأسبق لمنتخب (الفراعنة)، الذي توفي اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 57 عاما.

وفي بيان نشره على موقعه الألكتروني الرسمي اليوم، كتب كاف "يقدم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تعازيه الخالصة لعائلة المدرب السابق للمنتخب المصري، إيهاب جلال".

وأضاف: "تلقى كاف، ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة، إيهاب جلال، اللاعب والمدرب السابق للعديد من الأندية المصرية".

وتابع: "يقدم رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، خالص التعازي والمواساة لعائلة، إيهاب جلال، وللاتحاد المصري لكرة القدم، ولكافة الشعب المصري".

وأتم كاف بيانه "رحم الله، إيهاب جلال، وأسكنه فسيح جناته".

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