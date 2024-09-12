كلاسيكو النار.. النصر والأهلي وجهاً لوجه في قمة الدوري السعودي

المصدر: وكالات

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تعاود عجلة بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن) الدوران بعد توقف دام أسبوعين بسبب مباريات الأجندة الدولية.

وتنطلق غدا الجمعة منافسات المرحلة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين والتي تشهد العديد من المواجهات القوية على رأسها الكلاسيكو المرتقب بين النصر والأهلي، بينما تبحث 6 أندية عن الفوز الأول هذا الموسم.

وتقام غدا 3 مباريات، حيث يلتقي التعاون مع الخليج، بينما يستقبل ضمك ضيفه الأخدود، وتتجه الأنظار في المساء صوب ملعب الأول بارك لمتابعة كلاسيكو النصر والأهلي.

ويبحث ضمك والأخدود عن أولى النقاط بعد هزيمتيهما في الجولتين الأولى والثانية، إذ خسر ضمك أمام الخليج والهلال، بينما خسر الأخدود أمام الهلال والاتفاق.

ويستقبل التعاون الخليج بحثًا عن استعادة الانتصارات بعد الخسارة في الجولة الماضية في الوقت القاتل أمام الاتحاد، وهو الهدف ذاته للخليج، الذي خسر أمام الشباب بعد أن استهل موسمه بالفوز على ضمك، ليملك كلا الفريقين 3 نقاط في المركزين التاسع والعاشر.

وفي قمة مباريات الجولة يستقبل النصر ضيفه الأهلي في الرياض، حيث يدخل الفريقان اللقاء بحثًا عن فوز يبقيهما بالقرب من الصدارة.

ويحل النصر في المركز الخامس برصيد 4 نقاط بفارق نقطتين عن أصحاب الصدارة الهلال، القادسية، الاتحاد والاتفاق، بينما يحل الأهلي ثامنًا برصيد 3 نقاط من فوز على العروبة وخسارة أمام الفتح.

وتتواصل بعد غد السبت منافسات الجولة بإقامة 3 مباريات، تجمع الفتح مع الاتفاق، الفيحاء مع الرائد، ويحل الهلال ضيفًا على الرياض.

ويدخل الفتح لقاءه مع الاتفاق منتشيًا بفوزه في الجولة الماضية أمام الأهلي ليعوض خسارته الافتتاحية بثلاثية أمام القادسية، في حين يبحث الاتفاق عن مواصلة انتصاراته وتسجيل إنجاز تاريخي بالفوز في أول 3 جولات لأول مرة في دوري المحترفين.

ويستقبل الفيحاء ضيفه الرائد بحثا عن الفوز الأول بعد الخسارة في أول جولتين أمام التعاون والنصر، ويملك الرائد نقطة وحيدة من تعادله أمام النصر بينما خسر في الجولة الماضية أمام القادسية.

وعلى ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض يلتقي الهلال مع مضيفه الرياض، حيث يبحث حامل اللقب عن مواصلة انطلاقته المثالية هذا الموسم وتأكيد صدارته التي يتشارك فيها مع القادسية والاتحاد والاتفاق.

في المقابل، فإن الرياض حقق انطلاقة تاريخية هذا الموسم، إذ جمع 4 نقاط من أول مباراتين بتعادل أمام الوحدة وفوز على العروبة، ويأمل في مواصلة نتائجه الإيجابية للبقاء في مراكز المقدمة، إذ يحل في المركز السادس.

وتختتم الأحد المقبل منافسات الجولة بإقامة 3 مباريات، حيث يستقبل القادسية ضيفه الشباب في مواجهة قوية، بينما يحل العروبة ضيفًا على الخلود، وتختتم مباريات الجولة بمواجهة ديربي بين الاتحاد والوحدة.

ويسعى القادسية، الذي يمتلك 6 نقاط، لمواصلة انتصاراته والبقاء مع أندية الصدارة عندما يستقبل ضيفه الشباب الباحث عن الفوز الثاني على التوالي للارتقاء في الترتيب، حيث يوجد في المركز الـ 11 برصيد 3 نقاط.

وعلى ملعبه، يستقبل الخلود ضيفه العروبة بحثا عن الفوز التاريخي الأول في دوري المحترفين، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام العروبة، الباحث هو الآخر عن أول فوز بعد الخسارة في أول جولتين.

ويستقبل الاتحاد ضيفه الوحدة في ديربي مرتقب على ملعب الجوهرة المشعة، إذ يبحث الفريق الملقب بالعميد عن الفوز الثالث على التوالي، بينما يسعى الوحدة لمواصلة نتائجه الإيجابية بعد تحقيق 4 نقاط في أول جولتين.

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