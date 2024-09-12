الأهلي يبدأ مشواره الأفريقي نحو اللقب الثالث على التوالي

المصدر: وكالات

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الأهلي المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه والترجي التونسي يعول على الصفقات الجديدة في دوري أبطال أفريقيا

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري حملة الدفاع عن لقبه في بطولة دوري أبطال أفريقيا حينما يواجه فريق جورماهيا الكيني يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ 32 من المسابقة القارية.

وتقام مباريات الذهاب لدور الــ32، التي تشهد إقامة 16 مباراة، على مدار ثلاثة أيام.

وتبدأ المباريات غدا الجمعة بمواجهتي إينوجو رينجرز النيجيري مع ساجرادا اسبيرانسا الأنجولي والاتحاد المنستيري التونسي مع مولودية الجزائر.

وتقام بعد غد السبت تسع مباريات حيث يلتقي أثيوبيا نجد بنك مع يانج افريكانز التنزاني والمريخ السوداني مع الجيش الملكي المغربي وريد أرزو الزامبي مع مازيمبي الكونغولي ومانيما أنيون الكونغولي مع بيترو أتليتكو الأنجولي، وجوانينج جالاكسي البتسواني مع أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي وآرمى باتريوريتيك الرواندي مع بيراميدز المصري، ودجوليبا المالي مع أسكو كارا التوجولي ودوان البوركيني مع شباب رياضي بلوزداد الجزائري ومبابان سوالوز بطل إسواتيني مع ماميلودي صن داونزالجنوب أفريقي.

وتختتم مباريات جولة الذهاب يوم الأحد المقبل حيث يلتقي جورماهيا الكيني مع الأهلي، وإف سي سامارتكس الغاني مع الرجاء الرياضي المغربي، وديكيداها أف سي الصومالي مع الترجي التونسي، وسان بيدرو مع الهلال السوداني، وإستاد أبيدجان الإفواري مع ميلو الغيني.

ويغيب عن تلك النسخة من البطولة الوداد البيضاوي المغربي لأول مرة منذ 9 سنوات.

ويبدو للبعض أن مهمة الأهلي المصري قد تكون سهلة في انطلاق رحلته نحو الدفاع عن لقبه القاري مقارنة بمنافسة جورماهيا الكيني، ولكن كرة القدم حسب وصف مسئولي الفريق القاهري تغيرت كثيرا في القارة السمراء.

ويعد الأهلي هو البطل التاريخي لتلك المسابقة وصاحب الرقم القياسي في التتويج بدوري أبطال أفريقيا حيث فاز 12 مرة أخرها أمام الترجي العام الماضي.

ويحلم الأهلي المصري بالتتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي، خاصة وأنه فشل في هذا ثلاث مرات من قبل.

وبعد الفوز ببطولتي 2005 و2006 فشل الأهلي في التتويج باللقب في 2007، ثم بعد ثنائية 2012 و2013 فشل في التتويج بلقب 2014 وكذلك بعد ثنائية 2020 و2021 فشل في حصد لقب 2022 ويأمل حاليا في التتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي بعدما توج بلقب نسختي 2023 على حساب الوداد و2024 على حساب الترجي.

في المقابل، يحلم جورماهيا بتقديم أداء جيد أمام نادي القرن الأفريقي خاصة وأنه تأهل من الدور التمهيدي بعد الفوز على مريخ جوبا 5 / 1 ذهابا والخسارة بهدف نظيف في مباراة الإياب.

وتشهد مواجهات دور الــ32 ديربيات عربية مثيرة مثل الاتحاد المنستيري التونسي مع مولودية الجزائر والمريخ السوداني مع الجيش الملكي المغربي، فيما سيكون الترجي الرياضي التونسي، وصيف النسخة الماضية، على موعد مع مهمة سهله نسبيا حين يحل ضيفا يوم الأحد على ديكيداها الصومالي.

ويعول الترجي الرياضي في الموسم الجديد على الصفقات الجديدة التي تتمثل في حمزة الجلاصي وأيمن بن محمد، والحارس البشير بن سعيد، وعبد الرحمان كوناتي ويوسف البلايلي وتيبوهو موكوينا الجنوب أفريقي، بالإضافة للحرس القديم مثل محمد بن علي ورائد بوشنيبة وياسين مرياح وعودة معتز الزدام.

فيما يملك بيراميدز المصري دوافع كبيرة في بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد أن حصد أول لقب في تاريخه عقب الفوز بكأس مصر على حساب زد قبل أيام قليلة.

ويحل بيراميدز المصري ضيفا علي الجيش الرواندي في مباراة تبدو سهله نظرية للأول، ويملك بيراميدز العديد من اللاعبين اصحاب الخبرات الكبيرة مثل رمضان صبحي وشريف إكرامي وابراهيم عادل.

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