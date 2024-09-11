الأندية المصرية تنعي إيهاب جلال.. ومحمد صلاح يعبر بكلمة واحدة

المصدر: البيان

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نعى محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الإسماعيلي والمدرب السابق لمنتخب مصر، الذي وافته المنية اليوم "الأربعاء" عن عمر يناهز 57 عامًا.

وعبر صلاح عن حزنه من خلال حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قائلاً : "البقاء لله في وفاة المدرب المحترم إيهاب جلال"، مرفقًا صورة للمدرب الراحل.

إيهاب جلال كان قد تعرض لأزمة قلبية مفاجئة، أودت بحياته، ليترك خلفه إرثًا كبيرًا في كرة القدم المصرية.

ولعب جلال في عدة أندية مثل الشمس، الإسماعيلي، المصري البورسعيدي، والقناة، قبل أن ينتقل إلى مجال التدريب، حيث قاد العديد من الفرق المصرية مثل الزمالك، إنبي، والمقاصة، وكذلك الأهلي الليبي، ومنتخب مصر الأول.

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا نعى فيه إيهاب جلال، معبرًا عن حزنه الشديد لفقدان المدرب الذي ساهم في تطوير الكرة المصرية بشكل كبير.

كما سارعت العديد من الأندية المصرية، من بينها الأهلي، الزمالك، المصري البورسعيدي، الاتحاد السكندري، وإنبي، إلى نعي المدرب الراحل، معبرين عن تعازيهم لأسرته ومتمنين له الرحمة والمغفرة.

وكان جلال تولى تدريب الإسماعيلي في الموسم الماضي، ونجح في قيادته للبقاء في الدوري المصري الممتاز.

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