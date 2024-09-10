مصر أمام بوتسوانا.. صلاح يبحث عن هدف جديد في رحلة المجد القاري

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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في إطار سعيه لمواصلة تعزيز مكانته كأحد أبرز اللاعبين الأفارقة، يتطلع محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب المصري، لتسجيل اسمه مرة أخرى في تاريخ المواجهات بين مصر وبوتسوانا.

اللقاء المرتقب في الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025، والذي سيقام على استاد أوبيد إيتاني بمدينة فرانسيستوون في بوتسوانا، يشكل فرصة لصلاح لتعزيز أرقامه القياسية ومواصلة تألقه مع "الفراعنة".

صلاح، الذي يعد الهداف التاريخي للمواجهات بين مصر وبوتسوانا بتسجيله هدفين، يأمل في إضافة هدف جديد إلى رصيده خلال هذه المواجهة، ويقود مصر نحو تعزيز صدارتها للمجموعة الثالثة.

ويحتل المنتخب المصري حالياً قمة المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بعد الفوز في الجولة الأولى، بينما يقبع منتخب بوتسوانا في المركز الثالث بدون أي نقاط.

وتاريخياً، تمتلك مصر أفضلية كبيرة في المواجهات المباشرة مع بوتسوانا، حيث حقق المنتخب المصري الفوز في خمس من أصل ست مواجهات سابقة بين الفريقين، سواء على الصعيد الرسمي أو الودي، مسجلاً سبعة أهداف، فيما اكتفت بوتسوانا بتسجيل هدف وحيد في شباك "الفراعنة".

الفوز في هذا اللقاء سيعزز من فرص مصر في التأهل المبكر إلى كأس الأمم الإفريقية، ويمنح الفريق دفعة قوية قبل بدء رحلة المنافسة على اللقب القاري.

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