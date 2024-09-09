من المجموعتين إلى الدور الواحد.. خطة جديدة للدوري المصري

المصدر: البيان

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بعد نهاية الموسم الماضي من الدوري المصري، بدأت بعض الأندية وأصوات داخل اتحاد الكرة بالمطالبة بتغيير شكل الدوري للموسم الجديد، بهدف تخطي التحديات التنظيمية التي تواجه البطولة.

في هذا السياق، صرح عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على لجنة المسابقات، بأن هناك صعوبات كبيرة في تنظيم الدوري بالنظام المعتاد بسبب تزايد الارتباطات المحلية والدولية.

وأوضح حسين في تصريحات تلفزيونية أن إضافة بطولات مثل السوبر ليج والبطولة العربية للمنتخبات تجعل الالتزام بالنظام الحالي شبه مستحيل.

وأكد حسين أنه قدم عدة مقترحات مختلفة لتنظيم المسابقة، منها تنظيم الدوري بنظام المجموعتين، لكنه أشار إلى أن هذا النظام يحمل العديد من السلبيات ولن يكون الحل الأمثل.

وأشار إلى أن الخيار الأكثر واقعية للموسم الجديد قد يكون الدوري من دور واحد، خاصة في ظل ضغوط الارتباطات القارية والمحلية.

ولفت إلى أن الهدف الأساسي هو إنهاء المسابقة في مايو 2025، لضمان توافق الموسم مع جدول المسابقات القارية والدولية.

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