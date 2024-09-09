الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن تفاصيل كأس السوبر المصري 2024

المصدر: البيان

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أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بياناً رسمياً يكشف فيه تفاصيل بطولة كأس السوبر المصري لموسم 2024، التي تستضيفها العاصمة أبوظبي، أكتوبر المقبل.

تأتي هذه النسخة بعد التعديلات الكبيرة التي أُدخلت في النسخة السابقة، حيث توسعت البطولة لتشمل أربعة فرق بدلاً من فريقين.

نظام البطولة وتفاصيل المباريات

كشف عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على لجنة المسابقات، عن تفاصيل نظام البطولة لهذا الموسم.

وستشهد البطولة مشاركة:

بطل الدوري المصري

بطل كأس مصر

بطل كأس الرابطة المحترفة

حامل الكارت الذهبي، الذي حصل عليه نادي الزمالك هذا الموسم

وأضاف حسين أن مباريات كأس السوبر ستُقام وفقاً للنظام التالي:

مواجهة بين بطل الدوري المصري وبطل كأس الرابطة

مباراة بين بطل كأس مصر وصاحب الكارت الذهبي

كما أشار حسين إلى أنه سيتم تنظيم مباراة لتحديد صاحب المركزين الثالث والرابع، مما يضيف بُعداً تنافسياً إضافياً للبطولة.

مواعيد المباريات

ستُقام منافسات كأس السوبر المصري في الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر، وتضم المباريات:

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا يوم 18 أكتوبر

الزمالك ضد بيراميدز يوم 18 أكتوبر

الجدير بالذكر أن الأهلي هو حامل لقب البطولة في نسختها الماضية، التي أُقيمت في الإمارات، حيث توج باللقب على حساب مودرن سبورت.

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