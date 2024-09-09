صفقة عبد المنعم تفتح خزائن نيس.. الأهلي ينتظر وصول الملايين

المصدر: البيان

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أرسل النادي الأهلي المصري، خطابًا رسميًا إلى نادي نيس الفرنسي، يطالب فيه بالحصول على الدفعة الأولى من مستحقاته المتعلقة بصفقة انتقال المدافع محمد عبد المنعم إلى الفريق الفرنسي.

وتبلغ قيمة الصفقة الإجمالية 4.3 ملايين يورو، إضافة إلى مليون يورو كامتيازات مرتبطة بأداء اللاعب.

وقد حددت الدفعة الأولى بقيمة 2.4 مليون يورو، والتي من المتوقع أن يتم تحويلها إلى حساب الأهلي خلال الأسبوع الجاري.

فيما تبلغ قيمة الدفعة الثانية 1.9 مليون يورو، والتي تم الاتفاق على سدادها في يونيو المقبل، وفقًا لشروط العقد الموقع بين الناديين.

الأهلي يسعى لإتمام الصفقة بشكل سلس مع نادي نيس، وضمان الحصول على مستحقاته في الوقت المحدد لتعزيز ميزانية الفريق خلال الفترة المقبلة.

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