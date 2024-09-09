تركي آل الشيخ يكشف استعدادات السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن آخر الاستعدادات لاستضافة مباراة السوبر الإفريقي 2024 بين الأهلي والزمالك في المملكة العربية السعودية، والتي ستقام ضمن فعاليات موسم الرياض.

تفاصيل التذاكر والتنظيم

في تصريحات عبر قناة MBC مصر، أكد آل الشيخ أن التذاكر تم توزيعها بالتساوي بين الفريقين، حيث حصل الأهلي والزمالك على 1500 تذكرة لكل فريق.

وأضاف أنه قد يتم حضور جماهير من جنسيات مختلفة بسبب عدم وجود طريقة للتحكم في جنسية الحضور عند شراء التذاكر عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق.

وأوضح آل الشيخ أن إدارة كلا الناديين تسلمت التذاكر رسميًا، مشيرًا إلى أن الهدف هو إقامة حدث يليق بمكانة الناديين العريقين، ليس فقط على المستوى العربي أو الإفريقي، بل أيضًا على المستوى العالمي.

إخراج عالمي للحدث

وأشار رئيس هيئة الترفيه السعودية إلى أنه تم التعاقد مع مخرج عالمي سبق له إخراج نهائي دوري أبطال أوروبا، لضمان تقديم مباراة تليق بمكانة الناديين وجماهيرهما.

موعد مباراة السوبر الإفريقي

تقام المباراة يوم 27 سبتمبر الجاري على ملعب المملكة أرينا، معقل نادي الهلال السعودي، في العاصمة الرياض.

ويعتبر هذا اللقاء هو الثاني بين الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي بعد نسخة عام 1994، التي فاز فيها الزمالك بهدف نظيف.

صفقات الفريقين

فيما يخص التحضيرات للموسم الجديد، عزز النادي الأهلي صفوفه بصفقات قوية مثل يوسف أيمن، يحيى عطية الله، وأشرف داري، بينما دعم الزمالك صفوفه باللاعب المغربي محمود بنتايك، كما يسعى الفريق لإتمام صفقة الجابوني أرون بوبيندزا.

تاريخ السوبر الإفريقي

الأهلي يمتلك الرقم القياسي في عدد ألقاب السوبر الإفريقي برصيد 8 ألقاب، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 4 ألقاب.

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