أزمة تُربك حسابات بوتسوانا.. طلب رسمي لتأجيل مباراة مصر في تصفيات أفريقيا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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طالب الاتحاد البوتسواني لكرة القدم، الاتحاد الإفريقي "كاف" بتأجيل مباراته ضد منتخب مصر، المقرر إقامتها مساء غد الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

جاء هذا الطلب نتيجة لتأخر وصول بعثة المنتخب البوتسواني إلى البلاد، حيث كان من المفترض أن تصل صباح اليوم، إلا أن الظروف غير المتوقعة أدت إلى تأجيل الرحلة حتى صباح يوم المباراة.

أزمة سفر منتخب بوتسوانا

خاض منتخب بوتسوانا مرانه الأخير في العاصمة الموريتانية نواكشوط، على استاد شيخا بيديا، حيث كان من المفترض أن يغادر الفريق إلى بوتسوانا بعد مباراته ضد موريتانيا في الجولة الأولى، والتي خسرها بهدف نظيف.

ومع تأخر الطائرة التي كان من المقرر أن تعيد البعثة إلى جابورون العاصمة، قرر الجهاز الفني مواصلة التدريبات في موريتانيا لحين حل الأزمة.

نص بيان الاتحاد البوتسواني

وأصدر الاتحاد البوتسواني لكرة القدم بيانًا رسميًا يوضح فيه تفاصيل الأزمة اللوجستية، مؤكدًا تأخر وصول البعثة وطلب تأجيل المباراة.

وجاء نص البيان كما يلي:

"بشأن تحديث حول ترتيبات سفر المنتخب الوطني الأول للرجال، يرغب الاتحاد البوتسواني لكرة القدم في إبلاغ الجمهور وأصحاب المصلحة بالمشكلات اللوجستية التي أدت إلى تأخير عودة الفريق من موريتانيا، كان من المقرر أن يصل الفريق إلى بوتسوانا منتصف ليل أمس، لكن واجهوا تعقيدات غير متوقعة أثرت على خطط سفرهم، من المتوقع الآن أن يغادر الفريق في الساعة 22:30 مساء اليوم بتوقيت موريتانيا، ويصل إلى بوتسوانا في الساعة 09:00 صباحًا غدًا، ومع ذلك، وبالنظر إلى صحة اللاعبين بعد وصولهم المتأخر، طلبنا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تأجيل المباراة إلى وقت لاحق".

وضع الفريقين قبل المباراة

يدخل المنتخب المصري هذه المباراة وهو في صدارة المجموعة الثالثة بعد فوزه الكبير على كاب فيردي بثلاثة أهداف دون رد.

في المقابل، خسر منتخب بوتسوانا مباراته الأولى أمام موريتانيا بهدف نظيف، ويحتل المركز الثالث في المجموعة بدون نقاط.

موعد مباراة مصر وبوتسوانا

وفقًا للجدول الحالي، من المقرر أن تقام المباراة في الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت الإمارات، غدًا الثلاثاء.

حتى الآن، ينتظر الجميع قرار الاتحاد الإفريقي بشأن طلب التأجيل، والذي قد يؤثر على توقيت المباراة.

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