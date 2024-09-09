فشل الفحوصات الطبية يُطيل غياب نيمار

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أفادت تقارير صحفية سعودية أن عودة النجم البرازيلي نيمار جونيور إلى الملاعب قد تتأخر لمدة شهرين إضافيين بعد عدم اجتيازه الفحوصات الطبية الأخيرة.

وجاء هذا الخبر كصدمة لعشاق نادي الهلال السعودي، الذين كانوا يترقبون عودة نيمار للمشاركة في المباريات المقبلة.

فشل الفحوصات الطبية وتأجيل العودة

أشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن الفحوصات التي خضع لها نيمار أظهرت عدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية.

وكان اللاعب قد خضع لبرنامج علاجي مكثف على أمل العودة السريعة للملاعب، لكن نتائج الفحوصات جاءت مخيبة للآمال، مما استدعى تأجيل عودته إلى المستطيل الأخضر لمدة قد تصل إلى شهرين إضافيين.

الهلال في مأزق

نتيجة لهذه التطورات، وجدت إدارة الهلال نفسها في موقف صعب، إذ كانت تعتزم تسجيل نيمار في قائمة الفريق للمباريات المقبلة.

ومع تأخر عودته، سيتعين على الفريق الاعتماد على الخيارات المتاحة حاليًا، والانتظار حتى فترة الانتقالات الشتوية لتسجيل النجم البرازيلي.

تأثير الغياب على الهلال

يعد غياب نيمار ضربة قوية للهلال، الذي كان يعول على خدمات النجم البرازيلي لتعزيز صفوفه في البطولات المحلية والقارية.

ويتعين على المدرب جورجي جيسوس الآن التكيف مع الوضع الحالي، والاستفادة من لاعبين آخرين لتعويض غياب نيمار، على أمل استعادته في أقرب وقت ممكن.

ويواجه نيمار تحديًا جديدًا في مسيرته مع الهلال، إذ يتعين عليه تجاوز هذه الإصابة والعودة بقوة إلى الملاعب، في وقت يحتاج فيه الفريق إلى جهوده لتحقيق أهدافه في الموسم الحالي.

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