بسبب إصابة مفاجئة.. الهلال يعدل قائمته ويؤجل ظهور نيمار

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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في خطوة أثارت اهتمام الكثيرين، قرر البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، تسجيل البرازيلي رينان لودي في قائمة الفريق بدلاً من مواطنه نيمار جونيور.

وأشارت بعض التقارير إلى أن السبب يعود لتأخر نيمار في التعافي من الإصابة، إلا أن هناك تفاصيل أخرى تكشف خلفية هذا القرار.

إصابة متعب الحربي تُغيّر خطط الهلال

بحسب صحيفة "الجزيرة" السعودية، فإن السبب الحقيقي وراء تسجيل رينان لودي في القائمة يعود لإصابة الظهير الأيسر الجديد للفريق، متعب الحربي.

الحربي، الذي تعرض لإصابة في عضلة الساق اليسرى خلال مشاركته مع المنتخب السعودي، جعلت الهلال في حاجة لتعزيز مركز الظهير الأيسر بشكل عاجل، وهو ما دفع جيسوس إلى تسجيل لودي لتعويض هذا الغياب الحاسم.

تعافي نيمار وعودته في الشتاء

بينما كان من المتوقع أن يتم تسجيل نيمار في القائمة، أشارت التقارير إلى أن نجم باريس سان جيرمان السابق سيحتاج إلى شهرين إضافيين للتعافي الكامل من الإصابة.

لذلك، فضّل جيسوس الانتظار حتى فترة الانتقالات الشتوية لتسجيل نيمار، متوقعًا عودته بحلول تلك الفترة للمشاركة في المباريات المقبلة.

أهمية لودي في خطط جيسوس

يبدو أن قرار تسجيل لودي لم يكن مجرد حل طارئ، بل هو جزء من خطة مدروسة لتعزيز خط الدفاع.

ويعوّل جيسوس بشكل كبير على لودي في مركز الظهير الأيسر، خاصة في ظل إصابة الحربي وعدم جاهزية فهد المفرج للعب في هذا المركز بالشكل المطلوب.

ومن المتوقع أن يشغل لودي هذا المركز في المباريات المقبلة للفريق.

مدة غياب متعب الحربي

أكدت الفحوصات الطبية الأولية أن متعب الحربي سيحتاج إلى فترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع للتعافي الكامل من الإصابة.

هذه المدة قد تشهد غيابه عن مباريات مهمة للهلال في الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا، ما يجعل تواجد لودي في القائمة أكثر أهمية.

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