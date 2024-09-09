الدرعية يطرق الباب.. زيزو يرفض عرضًا سعوديًا جديدًا للرحيل عن الزمالك

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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شهدت فترة الانتقالات الصيفية توترًا كبيرًا حول مستقبل نجم الزمالك، أحمد سيد زيزو، بعد تلقيه عدة عروض مغرية من أندية خارجية، في مقدمتها عرض من نادي نيوم السعودي، والعربي القطري.

إلا أن المفاجأة جاءت من نادٍ سعودي آخر ينشط في دوري الدرجة الثانية وهو نادي الدرعية، الذي قدّم عرضًا ضخمًا لمحاولة استقطاب اللاعب.

عرض ضخم من الدرعية لزيزو

وفقًا لموقع "365" العالمي، قدّم نادي الدرعية السعودي عرضًا بقيمة 5 ملايين دولار للتعاقد مع أحمد سيد زيزو الأسبوع الماضي.

ورغم الإغراءات المالية الكبيرة، رفض اللاعب فكرة الانتقال إلى الدرعية، كما رفض الزمالك العرض بشكل قاطع.

يأتي هذا العرض في وقت حساس بالنسبة لزيزو، الذي يدخل عامه الأخير في عقده مع الزمالك، مما يعني أنه سيكون قادرًا على التفاوض مع أي نادٍ مجانًا في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ورغم ذلك، يبدو أن اللاعب ملتزم تجاه فريقه ويواصل التركيز مع الفريق المصري.

الزمالك يحافظ على نجمه

يأتي رفض الزمالك للتخلي عن زيزو، في ظل أهمية اللاعب للفريق.

الجدير بالذكر أن الدرعية لم يكن النادي الوحيد الذي أبدى اهتمامًا بلاعبين من الدوري المصري، فقد سبق أن حاول ضم عمرو السولية، لاعب وسط الأهلي، لكنه بدوره رفض العرض وقرر البقاء مع فريقه وتجديد عقده.

مستقبل زيزو تحت المجهر

مع اقتراب عقده من نهايته، سيتعين على الزمالك اتخاذ خطوات جادة لضمان استمرار زيزو ضمن صفوفه، في ظل تزايد الاهتمام من أندية خليجية وسعودية.

وحتى الآن، يبدو أن اللاعب وناديه مصرّان على الاستمرار معًا، لكن فترة الانتقالات الشتوية المقبلة قد تشهد مفاجآت أخرى.

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