العبارة التي أثارت غضب أحمد حجازي وأشعلت أزمة داخل منتخب مصر

المصدر: البيان

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كشفت تقارير إعلامية مصرية عن السبب الذي أشعل أزمة بين المدافع الدولي المصري أحمد حجازي والجهاز الفني لمنتخب "الفراعنة" قبل مغادرة اللاعب لمعسكر المنتخب.

وأوضح الإعلامي المصري مدحت شلبي في تصريح تلفزيوني، أن الخلاف بين حجازي ومدربه حسام حسن كان بسبب عبارة قالها طارق سليمان المدرب العام لمنتخب مصر.

وأضاف "طارق سليمان قال لحسام حسن بعد الهدف الثالث لمصر في شباك الرأس الأخضر: عليك إشراك حجازي قبل النهاية.. الدقيقة أصبحت 82 فلنشركه (وخلاص) وهو ما سمعه اللاعب وأثار غضبه".

واعتبر حجازي تلك الجملة بمثابة تقليل من مكانته كلاعب كبير في المنتخب المصري ليرفض النزول للملعب كبديل.

ورفض حجازي الدخول بدلا من رامي ربيعة عقب إصابة الأخير في الشوط الثاني من مباراة مصر ضد الرأس الأخضر (3-0) الجمعة الماضي في التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا 2025، مما دفع المدير الفني حسام حسن لإشراك أحمد رمضان بيكهام.

وغادر بعدها حجازي معسكر منتخب مصر وقال في بيان إنه تعرض للاستبعاد.

وقال حجازي عبر حسابه الرسمي بموقع إنستغرام إنه لم يطلب إعفاءه من معسكر المنتخب، ولكن المدير استبعده من المعسكر.

وأضاف "للرد على موقف مباراة أمس، لم أعتذر أيضا عن المشاركة، والمشادة كانت رد فعل على كلام صدر من أحد أفراد الجهاز المعاون للمدير الفني، على مرأى ومسمع من الجميع".

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