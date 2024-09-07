أحمد حجازي: تم استبعادي من منتخب مصر ولم أعتذر عن عدم الاستمرار

المصدر: البيان

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أكد أحمد حجازي مدافع فريق نيوم السعودي والمنتخب المصري أنه لم يعتذر عن عدم الاستمرار في معسكر المنتخب المصري قبل مواجهة بوتسوانا المقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية 2025 لكرة القدم.

وقال حجازي عبر حسابه الرسمي بشبكة التواصل الاجتماعي (انستجرام) اليوم السبت "لم أعتذر عن معسكر المنتخب، ولكن تم استبعادي بقرار من المدير الفني لمنتخب مصر اليوم".

وأوضح "للرد علي موقف مباراة أمس، لم أعتذر أيضا عن عدم المشاركة، والمشادة كانت رد فعل على كلام صدر من أحد أفراد الجهاز المعاون للمدير الفني، وعلى مرأى ومسمع من الجميع".

وأشار المدافع الدولي "على مدار 13 سنة في المنتخب، ولعب 100 مباراة دولية لم يصدر مني تصرف سلبي، ودائما مصلحة المنتخب أهم من أي شئ بالنسبة لي وأتمنى التوفيق للمنتخب الوطني".

وكان حجازي قد غادر معسكر المنتخب المصري صباح اليوم بعد مشادة حدثت مع الجهاز الفني خلال مباراة كاب فيردي التي أقيمت أمس باستاد القاهرة.

ورفض حجازي النزول بديلا في الدقيقة 80 مكان زميله المصاب رامي ربيعة، ليقرر المدير الفني حسام حسن إشراك اللاعب أحمد رمضان بيكهام مكان حجازي.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء الذي انتهى بفوز منتخب مصر بثلاثية دون رد "ما حدث أمر وارد في كرة القدم، من الطبيعي أن يغضب لاعب لعدم المشاركة، ورفضت إشراك حجازي خوفا أن يؤذي نفسه أو يؤذي الفريق، لأنه لم يكن في كامل تركيزه".

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