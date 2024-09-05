محاكمة إمام عاشور بتهمة التعدي على فرد أمن.. تفاصيل الواقعة وجدول الجلسات

المصدر: دبي - البيان

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حددت محكمة جنح الشيخ زايد بمصر، جلسة الأول من أكتوبر المقبل للنظر في أولى جلسات محاكمة لاعب الأهلي، إمام عاشور، وذلك على خلفية واقعة التعدي على فرد أمن داخل مول تجاري.

تأتي هذه القضية بعد قرار نيابة الشيخ زايد بإخلاء سبيل عاشور بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه، عقب اتهامه بالتعدي على فرد الأمن بالضرب.

تفاصيل الواقعة

تعود الواقعة إلى دخول إمام عاشور المول برفقة 15 شخصاً، حيث اشتبك مع فرد الأمن بعد أن تلقى اتصالًا من زوجته ياسمين حافظ، التي أبلغته عن تعرضها لمضايقات من قبل مجموعة من الشباب.

عاشور ذكر في التحقيقات أنه شعر بالغضب لعدم تدخل الأمن، مما أدى إلى وقوع مشادة بينه وبين فرد الأمن.

اتهامات النيابة ورد عاشور

وجهت النيابة لعاشور تهمة التعدي على فرد الأمن وإحداث إصابته، استنادًا إلى فيديو موثق قُدم من المجني عليه يُظهر تفاصيل الواقعة.

من جهته، دافع عاشور عن نفسه بأن الأمر لم يكن أكثر من مشادة أدت إلى سقوط فرد الأمن، مؤكدًا أنه سحب الهاتف المحمول من الأمن بسبب تصويره للموقف.

خلفية الحادثة

وفقًا لتصريحات إمام عاشور، بدأت الحادثة عندما توجه إلى المول بعد إبلاغه من قبل زوجته بتعرضها لمضايقات وعدم تدخل أفراد الأمن لحمايتها.

وعندما منع من دخول المول، حدثت مشادة بينه وبين فرد الأمن، تطورت إلى التعدي على الأخير وسقوطه أرضاً.

هذه الواقعة أثارت جدلاً واسعاً بين جمهور الكرة المصرية، في ظل متابعة القضية وما قد يترتب عليها من قرارات قضائية تؤثر على مشوار اللاعب مع ناديه ومنتخب مصر.

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