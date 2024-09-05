محمد صلاح يقود الهجوم.. تعرف على تشكيل منتخب مصر لمواجهة كاب فيردي في التصفيات

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يستعد المنتخب المصري، بقيادة المدرب حسام حسن، لمواجهة هامة أمام منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي) في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 التي ستقام في المغرب.

وتعتبر هذه المباراة نقطة انطلاق للفراعنة نحو التأهل المبكر إلى البطولة دون الدخول في حسابات معقدة لاحقًا.

أهمية المباراة

يدرك الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام حسن أهمية المباراة الافتتاحية، حيث يسعى لتحقيق الفوز واستغلال عاملي الأرض والجمهور، الهدف هو حسم النقاط الثلاث وضمان بداية قوية تعزز فرص التأهل المبكر للبطولة.

غيابات مؤثرة

المنتخب المصري سيفتقد جهود بعض اللاعبين الأساسيين، أبرزهم إمام عاشور، الذي تعرض لإصابة في الركبة، ومحمد عبد المنعم الذي اعتذر عن الانضمام بسبب انتقاله لنادي نيس الفرنسي، حيث يرغب في التركيز مع فريقه الجديد.

صلاح يقود الهجوم

كشف ضياء السيد، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، عن التشكيل الأنسب للمباراة، مرجحًا مشاركة جميع اللاعبين المحترفين بسبب جاهزيتهم العالية.

في خط الدفاع، يتوقع أن يعتمد حسام حسن على محمد الشناوي كحارس مرمى، مع تواجد أحمد حجازي ورامي ربيعة.

وفي الهجوم، سيعتمد على الثلاثي محمد صلاح، عمر مرموش، ومحمود حسن تريزيجيه لدعم مصطفى محمد.

تصريحات الجهاز الفني

حذر الجهاز الفني اللاعبين من الاستهانة بالمنافس، مؤكدًا أهمية تحقيق الفوز في أولى مباريات التصفيات.

وعقد حسام حسن عدة جلسات مع اللاعبين لتحفيزهم على ضرورة تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية تضمن بداية مثالية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

ستُقام المباراة مساء الجمعة في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وستكون منقولة عبر قنوات أون تايم سبورتس الأرضية/ وفضائيًا عبر قنوات بي إن سبورتس.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كاب فيردي

من المتوقع أن يعتمد المدرب حسام حسن على تشكيلة قوية في مواجهة كاب فيردي ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

التشكيل المتوقع يشمل محمد الشناوي في حراسة المرمى، بينما يقود الدفاع الرباعي محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، ومحمد حمدي.

في وسط الملعب، سيعتمد المنتخب المصري على الثنائي محمد النني وحمدي فتحي، مع إمام عاشور كصانع لعب.

وفي الهجوم، سيكون الثلاثي عمر مرموش، محمد صلاح، ومصطفى محمد.

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