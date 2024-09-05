قبل أيام من السوبر.. الهلال والاتحاد في ملعب جديد والجماهير تنتظر القمة

المصدر: البيان

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تقرر نقل مباراة القمة بين الهلال والاتحاد، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، من ملعب "المملكة أرينا" إلى استاد الأمير فيصل بن فهد "الملز" في العاصمة الرياض.

يأتي هذا التغيير نتيجة عدم جاهزية ملعب "المملكة أرينا"، الذي كان من المفترض أن يستضيف اللقاء المرتقب.

منافسات دوري روشن.. استعدادات ونتائج

انطلق دوري روشن السعودي في أغسطس الماضي، حيث أُقيمت جولتان حتى الآن، وشهدت تحقيق كل من الهلال، الاتحاد، القادسية، والاتفاق العلامة الكاملة، ما يعزز من توقعات قوية للقمة المرتقبة بين الهلال والاتحاد، التي تُعد واحدة من أبرز مواجهات الدوري السعودي.

توقيت المباراة وتداعياتها

تُقام مباراة الهلال والاتحاد السبت 21 سبتمبر في تمام العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وتأتي هذه المباراة قبل 6 أيام فقط من موعد مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، التي ستُقام على استاد "المملكة أرينا" يوم 27 سبتمبر، مما أثار التساؤلات حول استعداد الملعب لاستضافة المباراتين.

تأكيدات المصادر

بحسب صحيفة "الجزيرة" السعودية، جاء نقل المباراة بسبب عدم جاهزية "المملكة أرينا"، ما أجبر المنظمين على التوجه نحو "الملز" كبديل مؤقت.

يُتوقع أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا كبيرًا، نظراً للأهمية الكبيرة للفريقين والمنافسة القوية على صدارة الدوري.

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